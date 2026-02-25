A che ora parte Sofia Goggia oggi prima prova discesa Soldeu 2026 | n di pettorale tv streaming

Sofia Goggia parte alle 11.00 per la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, un appuntamento importante della Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa italiana indossa il pettorale numero 5 e si prepara a sfidare le piste spagnole, trasmessa in diretta su diversi canali. La sua performance potrebbe influenzare la classifica generale e attirare l’attenzione degli appassionati di sci. La gara si svolge sulla pista più impegnativa della stagione.

Mercoledì 25 febbraio (ore 11.00) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizione un test per trovare il giusto feeling con la pista andorrana e per cercare le migliori linee in vista della gara, con cui ripartirà il massimo circuito internazionale dopo le Olimpiadi. LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE A SOLDEU DALLE 11.00 Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 13. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Zauchensee 2026: n. di pettorale, tv, streaming

A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Tarvisio 2026: n. di pettorale, tv, streamingLa seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio si terrà venerdì 16 gennaio alle 11:00.

Argomenti discussi: A che ora parte Vinatzer in slalom? E Sala? La startlist; A che ora parte Federica Brignone oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora finisce Sanremo 2026, la precisazione di Carlo Conti; A che ora finisce Sanremo 2026, la decisione di Carlo Conti.

Bridgerton 4 - Parte 2, il destino di Benedict e Sophie: quando e a che ora escono gli episodi finaliBenedict e Sophie stanno per tornare: la seconda parte di Bridgerton 4 arriverà presto in streaming su Netflix, ecco data e orario di uscita degli episodi ... libero.it

“Vabbè ma Federica...”. Sofia Goggia, italiani senza parole: che ha detto su Brignone dopo il trionfo alle Olimpiadi invernali - facebook.com facebook