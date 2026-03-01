Federica Brignone scenderà in pista oggi a Soldeu per il superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si svolgerà domenica 1° marzo alle ore 10 e vedrà tra le atlete italiane presenti anche altre nove concorrenti. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

Federica Brignone sarà tra le dieci azzurre che a Soldeu (Andorra) scenderanno in pista per il secondo ed ultimo superG femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domenica 1° marzo partirà alle ore 10.15. Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 10.27.00: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. Brignone, infatti, ha ricevuto in sorte il pettorale numero 7. Ore 10.15 Secondo superG femminile Soldeu (Andorra) – Diretta tv su Rai 2 HD Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max. Federica Brignone ha ricevuto in sorte il pettorale numero 7: salvo ritardi o interruzioni, dunque, l’italiana partirà alle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi, superG Soldeu 2026: n. di pettorale, tv, streaming

