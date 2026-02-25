A che ora parte Federica Brignone oggi prima prova discesa Soldeu 2026 | n di pettorale tv streaming

Federica Brignone parte con il pettorale numero 7 alla prima prova di discesa libera a Soldeu, causata dall'organizzazione della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si tiene mercoledì alle 11, trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La sciatrice italiana affronta la pista con l’obiettivo di migliorare il suo tempo e conquistare una posizione di rilievo. L’evento si svolge su un tracciato reso impegnativo dalle condizioni della neve.

La prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, andrà in scena sulle nevi della località andorrana nella giornata di mercoledì 25 febbraio (ore 11.00). Si ritorna in pista dopo le Olimpiadi, le atlete potranno testare il tracciato in vista delle attesissime gare previste nel fine settimana. LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE A SOLDEU DALLE 11.00 Federica Brignone tornerà in scena dopo aver conquistato due medaglie d’oro ai GIochi e per l’occasione ha avuto in sorte il pettorale numero 5. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete partano a intervalli di due minuti, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: A che ora parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Soldeu 2026: n. di pettorale, tv, streaming

A che ora parte Federica Brignone oggi, seconda prova discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streamingFederica Brignone torna in pista oggi a Crans Montana per la seconda prova di discesa libera.

Argomenti discussi: A che ora parte Vinatzer in slalom? E Sala? La startlist; A che ora parte Federica Brignone oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora finisce Sanremo 2026, la precisazione di Carlo Conti; A che ora finisce Sanremo 2026, la decisione di Carlo Conti.

Bridgerton 4 - Parte 2, il destino di Benedict e Sophie: quando e a che ora escono gli episodi finaliBenedict e Sophie stanno per tornare: la seconda parte di Bridgerton 4 arriverà presto in streaming su Netflix, ecco data e orario di uscita degli episodi ... libero.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono finite da pochi giorni, ma i grandi protagonisti sono già al lavoro e molti torneranno subito in gara. Tra i tanti Campioni ci sarà anche la nostra Federica Brignone che domani sarà già in pista (insieme alle altre Azzurre) per l - facebook.com facebook

Questa ragazza è pazzesca, un gigante. Che esempio incredibile Federica Brignone (con quelle placche al ginocchio io sarei ancora qui a lamentarmi ). Non mi capacito ancora. Due ori. Aiuto. x.com