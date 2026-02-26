A che ora parte Federica Brignone oggi seconda prova discesa Soldeu 2026 | n di pettorale tv streaming

Federica Brignone affronterà con grande attenzione la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio (ore 11.00): le atlete avranno a disposizione un ultimo test per perfezionare il feeling con la neve andorrana e trovare le linee migliori in vista della gara di venerdì. La Campionessa Olimpica di superG e gigante ha già calcato il tracciato in occasione della prima prova e ulteriore discesa servirà per non farsi trovare impreparata quando conterà inseguire la grande prestazione. La fuoriclasse valdostana ha avuto in sorte il pettorale numero 18 e dunque scenderà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stanno appena iniziando le prove cronometrate della discesa libera di Soldeu. Come Federica Brignone, tutte le nostre ragazze, sono tornate in pista dopo le fatiche olimpiche. A tenere alta la tensione in questo finale di Coppa del Mondo ci sarà senza dubbi - facebook.com facebook

Che dire fantastica e immensa Federica #Brignone !!! #MilanoCortinaOlympics2026 x.com