A che ora parte Federica Brignone oggi seconda prova discesa Soldeu 2026 | n di pettorale tv streaming

A che ora parte Federica Brignone oggi seconda prova discesa Soldeu 2026

Federica Brignone affronterà con grande attenzione la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio (ore 11.00): le atlete avranno a disposizione un ultimo test per perfezionare il feeling con la neve andorrana e trovare le linee migliori in vista della gara di venerdì. La Campionessa Olimpica di superG e gigante ha già calcato il tracciato in occasione della prima prova e ulteriore discesa servirà per non farsi trovare impreparata quando conterà inseguire la grande prestazione. La fuoriclasse valdostana ha avuto in sorte il pettorale numero 18 e dunque scenderà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

