A che ora l’atletica oggi in tv Campionati Italiani indoor 2026 | programma 1° marzo ordine delle gare streaming

Oggi, domenica 1° marzo, si svolge la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. La manifestazione include diverse gare di atletica e il programma prevede l'inizio delle competizioni in vari orari. La diretta streaming è disponibile per seguire gli eventi in tempo reale.

Domenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima rassegna tricolore invernale propone un menù ricco e variegato, con diversi grandi protagonisti della Nazionale azzurra a caccia di buoni riscontri quando mancano ormai una ventina di giorni ai Mondiali in sala di Torun. Tra le gare odierne più intriganti c'è sicuramente quella dei 60 metri piani donne, con la primatista mondiale stagionale (6.99, ex aequo con Julien Alfred) Zaynab Dosso alla ricerca di un nuovo sub-7" e la baby prodigio Kelly Doualla pronta ad un possibile ulteriore progresso....

A che ora l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: programma, ordine delle gare, streamingDopo il prologo di ieri riservato al getto del peso, entrano nel vivo i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica.

