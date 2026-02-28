A che ora l’atletica oggi in tv Campionati Italiani indoor 2026 | programma ordine delle gare streaming

Oggi, nei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, si svolgono diverse gare che seguono il prologo di ieri dedicato al getto del peso. Il programma include varie discipline e le competizioni sono trasmesse in streaming, con orari definiti per ciascuna gara. La giornata vede protagonisti atleti di diverse categorie mentre si susseguono le prove sul calendario ufficiale.

Dopo il prologo di ieri riservato al getto del peso, entrano nel vivo i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica. Il PalaCasali di Ancona si appresta ad ospitare quest’oggi la seconda giornata ufficiale dell’edizione n.57 della massima rassegna tricolore invernale, in cui verranno assegnati nel complesso dieci titoli nazionali distribuiti equamente tra settore femminile e maschile. Osservata speciale la campionessa europea indoor di salto in lungo Larissa Iapichino, a caccia di una misura vicina ai 7 metri. Presenti nel day-2 anche altri big azzurri come i marciatori Antonella Palmisano (3000 metri) e Francesco Fortunato (5000 metri), i mezzofondisti Federico Riva e Pietro Arese (1500 metri), gli ostacolisti Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi ed i primatisti italiani delle prove multiple Sveva Gerevini e Dario Dester. 🔗 Leggi su Oasport.it

