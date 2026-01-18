A che ora gli sport invernali oggi | programma domenica 18 gennaio tv streaming

Ecco il programma odierno degli sport invernali domenica 18 gennaio, con dettagli su orari, tv e streaming. Proseguiranno le competizioni di Coppa del Mondo in discipline come sci alpino, biathlon, slittino, sci freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. Un'occasione per seguire le gare più importanti di questa stagione, con aggiornamenti su orari e canali di trasmissione.

Oggi, domenica 18 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e la combinata nordica. Saranno otto le azzurre al via del superG femminile di Tarvisio (Italia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: Laura Pirovano scatterà con l’1, Sofia Goggia con l’11, Elena Curtoni col 12, Roberta Melesi col 16, Sara Allemand col 33, Sara Thaler col 40, Nicol Delago col 45 e Nadia Delago col 50. Si tratta del penultimo superG prima delle Olimpiadi: nella classifica di specialità guida la neozelandese Alice Robinson con 180 punti, davanti all’azzurra Sofia Goggia, seconda con 160, ed alla statunitense Lindsey Vonn, terza con 110. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: programma domenica 18 gennaio, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streaming Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. A che ora gli sport invernali oggi: programma 10 gennaio, calendario gare, tv, streaming; Programma settimana sport invernali 12-18 gennaio: tutte le gare in calendario, dallo sci alpino a snowboard, biathlon, fondo, slittino, freestyle; A che ora gli sport invernali oggi: programma 9 gennaio, calendario gare, tv, streaming; A che ora gli sport invernali oggi: programma sabato 17 gennaio, tv, streaming. A che ora gli sport invernali oggi: programma sabato 17 gennaio, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a Tarvisio e ... oasport.it

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G femminile a Tarvisio e lo Slalom a Wengen: orari e programma - Super G femminile a Tarvisio e Slalom maschile a Wengen le gare in programma oggi, domenica 18 gennaio. fanpage.it

Sport in tv oggi (venerdì 16 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 16 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli ... oasport.it

#sport invernali ... Giuseppe De Nittis, "La pattinatrice", 1875. - facebook.com facebook

"Gli occhi del mondo degli sport invernali sono su #Tarvisio e fa quindi ancora più piacere che il ritorno della Coppa in #Fvg dopo 15 anni coincida con questa medaglia per l'Italia". Così @Pier_Roberti dopo aver premiato l'oro azzurro di Nicol Delago tinyurl x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.