A che ora gli sport invernali oggi | programma 18 gennaio tv streaming

Ecco il programma degli sport invernali di oggi, 18 gennaio: orari, eventi in programma, canali TV e piattaforme streaming. Nel dettaglio, si svolgeranno competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino, biathlon, slittino, sci freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. Restate aggiornati sulle dirette e sugli orari per seguire le gare più importanti della giornata.

Oggi, venerdì 16 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e la combinata nordica. La terza gara del programma di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena alle ore 14.30, la 7.5 km sprint femminile: saranno 105 le atlete complessivamente al via. L’ Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Hannah Auchentaller con il pettorale numero 5, Michela Carrara con il 31, Lisa Vittozzi con il 52, Dorothea Wierer con il 64 e Linda Zingerle con il 77. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: programma 4 gennaio, calendario gare, tv, streaming Leggi anche: A che ora gli sport invernali oggi: programma 9 gennaio, calendario gare, tv, streaming Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A che ora gli sport invernali oggi: programma 10 gennaio, calendario gare, tv, streaming; Programma settimana sport invernali 12-18 gennaio: tutte le gare in calendario, dallo sci alpino a snowboard, biathlon, fondo, slittino, freestyle; A che ora gli sport invernali oggi: programma 9 gennaio, calendario gare, tv, streaming; Sci alpino in TV, dove vedere la discesa libera a Zauchensee e il Gigante ad Adelboden: orari e programma. A che ora gli sport invernali oggi: programma 11 gennaio, calendario gare, tv, streaming - Oggi, domenica 11 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il bob (valida anche per ... oasport.it Sport in tv oggi (mercoledì 14 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Jannik Sinner tornerà in campo per prendere parte al One Point Slam: sul cemento di ... oasport.it Programma settimana sport invernali 12-18 gennaio: tutte le gare in calendario, dallo sci alpino a snowboard, biathlon, fondo, slittino, freestyle - Ben 11 discipline coinvolte in questa ricchissima settimana di metà gennaio. eurosport.it

Ecco un'altra grande giornata di sport invernali, come sempre in diretta su Discovery + x.com

Ecco un'altra grande giornata di sport invernali, come sempre in diretta su Discovery + facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.