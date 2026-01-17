A che ora gli sport invernali oggi | programma 17 gennaio tv streaming

Il 17 gennaio offre diverse opportunità per seguire gli sport invernali. Tra eventi di coppa del mondo di sci alpino, biathlon e sci di fondo, gli appassionati potranno scegliere tra programmazione TV e streaming. La giornata prevede competizioni di discesa, sprint e altre discipline in diverse località europee, garantendo un carnet ricco e vario per gli amanti delle discipline sulla neve.

Oggi sabato 17 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a Tarvisio e la discesa libera maschile a Wengen, la Coppa del Mondo di biathlon offre la sprint maschile a Ruhpolding, la Coppa del Mondo di sci di fondo torna in scena con le sprint in tecnica libera a Oberhof. Proseguono gli Europei di pattinaggio artistico a Sheffield (spazio al free program maschile e alla free dance) e gli Europei di short track in quel di Tilburg, mentre la Coppa del Mondo di snowboard sarà protagonista con lo snowboardcross a Dongebiya e il PGS a Bansko.

