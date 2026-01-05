Mottolino 2026 | partita la stagione invernale tra attesa olimpica intrattenimento in quota e servizi per tutti

È iniziata la stagione invernale 2025/2026 al Mottolino di Livigno, una delle destinazioni alpine più dinamiche della regione. Tra l’attesa per i Giochi Olimpici 2026, l’intrattenimento in quota e i servizi pensati per tutti, il comprensorio si prepara ad accogliere visitatori e appassionati di montagna per un inverno di attività e relax.

La stagione invernale 20252026 del Mottolino è ufficialmente iniziata e Livigno torna a confermarsi tra le destinazioni più vivaci dell'arco alpino. Un inverno che prende forma tra sport e lifestyle, grandi eventi e quotidianità sulla neve, con un'offerta che punta su qualità, continuità e una visione a 360° capace di unire sci, intrattenimento in quota,

