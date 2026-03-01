88enne soccorsa dopo incendio in cucina | fiamme a pochi passi

Questa mattina, un incendio si è sviluppato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Generale Giovanni Ameglio, vicino alla cittadella universitaria di viale delle Scienze. Un’88enne è stata soccorsa dai vigili del fuoco dopo che le fiamme hanno minacciato di coinvolgere l’intera abitazione. Sul posto sono intervenuti i pompieri per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è divampato questa mattina all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Generale Giovanni Ameglio, nella zona del Villaggio Santa Rosalia, a pochi passi dalla cittadella universitaria di viale delle Scienze. L'anziana residente, una donna di 88 anni, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumi tossici durante l'evento. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 11 da vicini che hanno notato le fiamme e richiesto l'intervento delle squadre antincendio. La donna, che si trovava in cucina mentre preparava qualcosa per il pranzo, è stata estratta dall'appartamento prima che le fiamme potessero propagarsi agli altri piani o agli appartamenti vicini.