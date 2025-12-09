ripostiglio in fiamme a pochi passi dalle case

Un incendio ha coinvolto un ripostiglio situato in via Primo Maggio a Mondolfo, a breve distanza dalle abitazioni. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio poco prima delle 15, causando preoccupazione tra i residenti e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

Un ripostiglio in fiamme a pochi passi dalle abitazioni: è lo scenario che ieri, poco prima delle 15, ha fatto scattare l’allarme in via Primo Maggio a Mondolfo. Un incendio improvviso e violento, che ha avvolto in pochi minuti il locale adibito a ripostiglio, colmo di congelatori, macchinari da lavoro, attrezzature e suppellettili varie. Il capanno, di proprietà di un residente della zona, si trova infatti a ridosso di un’area abitata: un dettaglio che ha fatto crescere la paura tra i vicini, che hanno visto alzarsi una densa colonna di fumo nero. Le fiamme, alimentate dal materiale presente all’interno, hanno iniziato a propagarsi verso l’esterno, lambendo l’area circostante e facendo temere un coinvolgimento delle case. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it