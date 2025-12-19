Incendio in un appartamento di borgo del Parmigianino cucina in fiamme

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Borgo del Parmigianino nel centro storico di Parma, coinvolgendo la cucina in fiamme. L'episodio ha creato momenti di apprensione tra residenti e vigili del fuoco intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Momenti di apprensione nel centro storico di Parma, dove una cucina ha preso fuoco all’interno di un appartamento situato in borgo del Parmigianino. L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.I pompieri sono arrivati con un’autoscala e un’autobotte, riuscendo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

incendio appartamento borgo parmigianinoAllarme in borgo del Parmigianino per un principio d'incendio in un appartamento - Foto - Ha preso fuoco una cucina in un appartamento di borgo del Parmigianino: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con l'autoscala e un'autobotte. gazzettadiparma.it

