Incendio in un appartamento di borgo del Parmigianino cucina in fiamme

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Borgo del Parmigianino nel centro storico di Parma, coinvolgendo la cucina in fiamme. L'episodio ha creato momenti di apprensione tra residenti e vigili del fuoco intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Allarme in borgo del Parmigianino per un principio d'incendio - Foto - Ha preso fuoco una cucina in un appartamento di borgo del Parmigianino: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con l'autoscala e un'autobotte. gazzettadiparma.it

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un box di un palazzo a Ronco Scrivia, causando la morte di un uomo. Sul posto i vigili del fuoco, ingenti i danni all’edificio. Gli aggiornamenti: https://liguriaoggi.it/2025/12/18/ronco-scrivia-incendio-in-appartamento-m - facebook.com facebook

Scoppia incendio in appartamento a Cesenatico: colonna di fumo altissima, muore donna di 55 anni x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.