Iva Zanicchi ospite a La Biblioteca dei Sentimenti
Venerdì 19 dicembre alle 15 su Rai3, Iva Zanicchi sarà ospite nel salotto di Maria Latella in La Biblioteca dei Sentimenti. Un incontro speciale con una delle voci più amate della nostra musica, pronta a condividere ricordi, emozioni e aneddoti in un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Non perdete questa occasione di ascoltare e conoscere da vicino una delle icone della cultura italiana.
Cosa: Iva Zanicchi ospite nel salotto di Maria Latella.. Dove e Quando: Su Rai3, venerdì 19 dicembre alle ore 15.15.. Perché: La cantante presenta il suo nuovo libro tra cucina e memoria.. Un venerdì pomeriggio all’insegna dei ricordi, della letteratura e della grande tradizione popolare italiana. Il nuovo appuntamento con La Biblioteca dei Sentimenti, il programma condotto da Maria Latella, promette di unire l’alto e il basso, la cultura pop e la raffinatezza letteraria, in una puntata che si preannuncia ricca di spunti emotivi. Tra memorie e profumi di casa. Protagonista del faccia a faccia con la conduttrice sarà Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Ezrome.it
