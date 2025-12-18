Rai3 La Biblioteca dei Sentimenti | Iva Zanicchi ospite di Maria Latella
Venerdì 19 dicembre alle 15.15, su Rai3, torna “La Biblioteca dei Sentimenti” con Maria Latella. Un nuovo appuntamento dedicato a emozioni, ricordi e identità, che si snoda tra le pagine dei libri e le voci degli autori. Questa volta, Iva Zanicchi sarà ospite, portando con sé un racconto personale e coinvolgente, in un viaggio tra sentimenti e memorie che affascina e emoziona.
In onda venerdì 19 dicembre alle 15.15 Nuovo appuntamento su Rai3 con “La Biblioteca dei Sentimenti”, il programma condotto da Maria Latella che esplora emozioni, memoria e identità attraverso i libri e le storie dei loro autori. La puntata in onda venerdì 19 dicembre alle 15.15 si preannuncia particolarmente ricca, con ospiti che intrecciano letteratura, spettacolo e racconto del nostro tempo. Iva Zanicchi, tra autobiografia e cucina. Protagonista del faccia a faccia con Maria Latella è Iva Zanicchi, icona della musica e della televisione italiana. Cantante popolarissima e conduttrice amatissima, Zanicchi si racconta a partire dal suo ultimo libro, “Quel profumo di brodo caldo”, un memoir che unisce ricordi personali, affetti familiari e tradizione culinaria. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Leggi anche: Maria Latella riparte da Ornella Muti con ‘La Biblioteca dei Sentimenti’
Leggi anche: RAI3, “La Biblioteca dei Sentimenti” venerdì 12 dicembre alle 15:15
La Biblioteca dei sentimenti, gli ospiti del 19 dicembre: da Iva Zanicchi a Emanuele Trevi; RAI 3 * LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI - 19/12 (15.15) : «IVA ZANICCHI PRESENTA IL SUO MEMOIR CULINARIO, FOCUS SU JANE AUSTEN PER IL 250° ANNIVERSARIO; La Biblioteca dei Sentimenti; RAI3: “LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI” Condotto da Maria Latella.
RAI 3 * “LA BIBLIOTECA DEI SENTIMENTI” – 19/12 (15.15) : «IVA ZANICCHI PRESENTA IL SUO MEMOIR CULINARIO, FOCUS SU JANE AUSTEN PER IL 250° ANNIVERSARIO» (VEDI-SEGUI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// È Iva Zanicchi l’ospite del faccia a faccia con Maria Latella a “La Biblioteca dei Sentimenti”, in onda ... agenziagiornalisticaopinione.it
La biblioteca dei sentimenti, gli ospiti del 19 dicembre: da Iva Zanicchi a Emanuele Trevi - Nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre, torna su Rai 3 l’appuntamento con “La Biblioteca dei sentimenti”: la puntata va in onda ... msn.com
La biblioteca dei sentimenti - “Come sempre il “sentire” è al centro di tutto, ma questa volta i giovani saranno influencer legati al mondo dei libri e ... rainews.it
La Biblioteca dei sentimenti Donato Carrisi e il suo libro “La bugia dell’orchidea” - Longonesi Ti sei perso la puntata di oggi Puoi rivederla quando vuoi su RaiPlay! Non perderti l’appuntamento settimanale! Ogni venerdì alle 15:25 su Rai3 #Biblioteca - facebook.com facebook
La Biblioteca dei sentimenti Il racconto di Sonia Bruganelli: quell’invidia vissuta agli inizi con Paolo Bonolis Ti sei perso la puntata di oggi Puoi rivederla quando vuoi su @RaiPlay Non perderti l’appuntamento settimanale! Ogni venerdì alle 15:25 su x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.