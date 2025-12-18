Rai3 La Biblioteca dei Sentimenti | Iva Zanicchi ospite di Maria Latella

Venerdì 19 dicembre alle 15.15, su Rai3, torna “La Biblioteca dei Sentimenti” con Maria Latella. Un nuovo appuntamento dedicato a emozioni, ricordi e identità, che si snoda tra le pagine dei libri e le voci degli autori. Questa volta, Iva Zanicchi sarà ospite, portando con sé un racconto personale e coinvolgente, in un viaggio tra sentimenti e memorie che affascina e emoziona.

Rai3, "La Biblioteca dei Sentimenti": Iva Zanicchi ospite di Maria Latella In onda venerdì 19 dicembre alle 15.15 Nuovo appuntamento su Rai3 con "La Biblioteca dei Sentimenti", il programma condotto da Maria Latella che esplora emozioni, memoria e identità attraverso i libri e le storie dei loro autori. La puntata in onda venerdì 19 dicembre alle 15.15 si preannuncia particolarmente ricca, con ospiti che intrecciano letteratura, spettacolo e racconto del nostro tempo. Iva Zanicchi, tra autobiografia e cucina. Protagonista del faccia a faccia con Maria Latella è Iva Zanicchi, icona della musica e della televisione italiana. Cantante popolarissima e conduttrice amatissima, Zanicchi si racconta a partire dal suo ultimo libro, "Quel profumo di brodo caldo", un memoir che unisce ricordi personali, affetti familiari e tradizione culinaria.

