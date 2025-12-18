L’Italia si trova ad affrontare una sfida complessa: mentre l’economia mostra segnali di vitalità e l’aspettativa di vita rimane elevata, il calo delle nascite e l’incremento degli immigrati influenzano i conti pubblici e la cultura del Paese. Nonostante gli sforzi governativi per incentivare le famiglie, il trend demografico rimane negativo, evidenziando le difficoltà di invertire questa tendenza che rischia di compromettere il futuro dell’Italia.

© Secoloditalia.it - Pochi figli, più immigrati, tanti soldi in meno per gli italiani: i flussi dall’estero danneggiano i conti (e la cultura)

Dall’Istat arriva la fotografia di un paese vitale sul fronte dell’economia e delle aspettative di vita, m a che sul fronte demografico non riesce a invertire il trend degli ultimi anni, nonostante le tante misure messe in campo dal governo per favorire le famiglie e la natalità. Le culle vuote degli italiani vengono sostituite da quelle degli immigrati arrivati da noi, con il risultato di determinare un annacquamento delle identità e della pregnanza culturale della nostra società, elementi che nulla hanno a che vedere con razzismo e xenofobia, ovviamente. Ma c’è anche un risvolto negativo economico: i costi di accoglienza e di integrazione sono superiori ai benefici occupazionali derivanti dai flussi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Italia senza figli e sempre più vecchia: di quanti immigrati avrà bisogno? - MILANO – Dopo aver raggiunto il picco nel 2014, con 60,8 milioni di residenti, la popolazione italiana ha iniziato a contrarsi e nel 2024 contava poco meno di 59 milioni. repubblica.it

