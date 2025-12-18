Pochi figli più immigrati tanti soldi in meno per gli italiani | i flussi dall’estero danneggiano i conti e la cultura
L’Italia si trova ad affrontare una sfida complessa: mentre l’economia mostra segnali di vitalità e l’aspettativa di vita rimane elevata, il calo delle nascite e l’incremento degli immigrati influenzano i conti pubblici e la cultura del Paese. Nonostante gli sforzi governativi per incentivare le famiglie, il trend demografico rimane negativo, evidenziando le difficoltà di invertire questa tendenza che rischia di compromettere il futuro dell’Italia.
Dall’Istat arriva la fotografia di un paese vitale sul fronte dell’economia e delle aspettative di vita, m a che sul fronte demografico non riesce a invertire il trend degli ultimi anni, nonostante le tante misure messe in campo dal governo per favorire le famiglie e la natalità. Le culle vuote degli italiani vengono sostituite da quelle degli immigrati arrivati da noi, con il risultato di determinare un annacquamento delle identità e della pregnanza culturale della nostra società, elementi che nulla hanno a che vedere con razzismo e xenofobia, ovviamente. Ma c’è anche un risvolto negativo economico: i costi di accoglienza e di integrazione sono superiori ai benefici occupazionali derivanti dai flussi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Come stanno gli italiani? Sempre più soli, pochi figli e tanti animali, e una nuova “dipendenza” da ChatGPT: il rapporto
Leggi anche: Gli italiani non fanno più figli: nel 2024 il tasso di natalità più basso dall’Unità. Ecco perché
Italia senza figli e sempre più vecchia: di quanti immigrati avrà bisogno? - MILANO – Dopo aver raggiunto il picco nel 2014, con 60,8 milioni di residenti, la popolazione italiana ha iniziato a contrarsi e nel 2024 contava poco meno di 59 milioni. repubblica.it
Mentre i genitori pagavano pochi prodotti per un valore di 45 euro, i tre figli facevano passare oltre le barriere antitaccheggio un carrello pieno dal valore di circa 800 euro. I minori sono stati affidati a un familiare - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.