E' indagato nell' inchiesta con Cuffaro l' ex manager Colletti resta ai domiciliari | nella notte ricoverato in gravi condizioni

Il Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari formulata dagli avvocati Massimo Motisi e Giuseppe Di Stefano per Roberto Colletti, ex manager degli ospedali Villa Sofia e Civico indagato nell'inchiesta su un comitato d'affari che gestiva nomine. Colletti resta domiciliari, nella notte ricoverato in gravi condizioni - PALERMO – Il Tribunale della Libertà conferma gli arresti domiciliari per Roberto Colletti che nella notte è stato ricoverato in ospedale.

Inchiesta Cuffaro, citato un incontro con Amata e Caltagirone - L’indagine su sanità e appalti che ha condotto agli arresti domiciliari dell’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro si arricchisce di ... canalesicilia.it

“Poi la pilotiamo con Schifani la sua nomina”. I nuovi elementi della Procura sul “sistema Cuffaro” e gli appalti all’Asp - Gli inquirenti sostengono l’accusa di corruzione e turbata libertà degli incanti, la gip ha ... ilfattoquotidiano.it

