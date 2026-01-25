Aggredisce la fidanzata con un coltello | ai domiciliari

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver aggredito e minacciato la fidanzata per diversi mesi, utilizzando anche un coltello. La misura restrittiva è stata adottata dal giudice in seguito alle recenti indagini, al fine di garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori recidive.

