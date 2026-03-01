Quarantotto leader iraniani sono stati uccisi in un singolo attacco. Un rappresentante degli Stati Uniti ha commentato la vicenda definendola un successo e sottolineando la rapidità con cui sono stati eliminati. L’evento si è verificato senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulle conseguenze immediate. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali, generando molte reazioni.

“In un colpo solo 48 leader iraniani se ne sono andati. Nessuno può credere al successo che stiamo avendo”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox di cui sono stati diffusi degli estratti. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, sanno i target che sono rimasti ancora da colpire. “Non sono preoccupato per nulla. Faccio solo ciò che è giusto. Alla fine, funziona”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per l’impatto dell’attacco sul prezzo del petrolio e lo stretto di Hormuz. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - 48 leader iraniani uccisi, Trump: “un successo”

Trump all'attacco: «Uccisi 48 comandanti iraniani in un colpo solo. Il prezzo del petrolio? Non sono preoccupato»«Tutto sta andando molto bene e il successo che stiamo ottenendo è incredibile» .

Iran colpito e decapitato: già uccisi 48 leader, tra loro anche il feroce ex presidente AhmadinejadDieci nuovi attacchi su Teheran in un solo giorno, dopo la prima ondata di sabato: l’Iran è alle corde e cadono una ad una, in poche ore, tutte le...

Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”

Altri aggiornamenti su Trump.

Temi più discussi: Teheran conferma: Ucciso Khamenei. Nuova ondata di attacchi sull’Iran, missili su Israele e Paesi del Golfo: cosa sta succedendo; Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: Khamenei è morto, i leader di Teheran collaborino o faranno una brutta fine. Festa nelle strade della capitale della Repubblica islamica; Teheran conferma la morte di Khamenei. I pasdaran minacciano offensiva feroce. Trump: 'Meglio che non lo facciano'. Nuovi attacchi in Iran; Trump su Truth: Ali Khamenei è morto. Il nodo della successione dopo la conferma.

Guerra Usa-Iran, tre soldati Usa uccisi. Trump: «Via 48 leader iraniani in un colpo». Colpita nave da guerra di Teheran nel golfo dell'OmanGuerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... ilmessaggero.it

Iran, Trump: Eliminati 48 leader in un colpo soloNell'operazione congiunta Usa-Israele contro l'Iran sono stati uccisi 48 leader in un colpo solo. Così il presidente americano Donald Trump a Fox News, aggiungendo che solo gli Stati Uniti sono a ... adnkronos.com

Oltre due milioni di barili in meno. Il giustiziere Trump spezza i canali petroliferi della Cina (di C. Paudice) x.com

Epstein, Trump e le ombre su Mar-a-Lago: tra soffiate dell’FBI, documenti mancanti e una verità mai del tutto emersa I file declassificati nel 2026 riaprono ferite mai chiuse: modelle minorenni, feste a Mar-a-Lago e il ruolo di Michael Capponi. Ma tra accuse non - facebook.com facebook