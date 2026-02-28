Confiscati 36,5 milioni di euro alla ’bad lady’

È stata sequestrata una somma di 36,5 milioni di euro a Patrizia Gianferrari, una donna di 69 anni di Castellarano, in provincia di Modena. La donna è coinvolta in diverse frodi e truffe finanziarie che si sono svolte tra Italia e San Marino. Il provvedimento è stato eseguito dalle autorità competenti e riguarda un patrimonio ritenuto collegato alle attività illecite.

Confiscato un patrimonio da 36,5 milioni di euro a Patrizia Gianferrari, 69enne modenese residente a Castellarano, coinvolta in numerose frodi e truffe finanziarie commesse tra l'Italia e San Marino. Dopo il sequestro dello scorso luglio, ieri la Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito la misura ablativa sui beni, che comprendono ville di lusso, automobili costose, orologi e gioielli di pregio, oltre a società attive nel commercio di materie plastiche, metalli e nel settore immobiliare. Tra le ville di lusso, quella più 'preziosa', con piscina, si trova a Misano Adriatico. Ma la lista degli immobili riconducibili a Gianferrari è lunga e si snoda tra le province di Reggio Emilia, Modena, Rimini, Milano, Lodi e Padova.