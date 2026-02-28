Confiscati beni per 36,5 milioni all’imprenditrice

Un'imprenditrice ha visto sequestrare beni per un valore di 36,5 milioni di euro. Il patrimonio comprende società operanti nel commercio di materie plastiche e ferrose, immobili, una villa con piscina, denaro e preziosi. La confisca, disposta dalle autorità, prevede che tutto venga trasferito nelle mani dello Stato. La cifra sequestrata rappresenta l’intero patrimonio dell’imprenditrice.

Un patrimonio da 36 milioni e mezzo di euro andrà definitivamente nelle mani dello Stato: un sistema di società attive nel commercio di materie plastiche e ferrose, altre nel settore immobiliare, oltre a una villa con piscina, denaro e preziosi. Un tesoro su cui è scattata la confisca su disposizione del tribunale di Bologna: le società erano intestate a terzi, ma la loro titolarità è stata ricondotta a Patrizia Gianferrari, che li gestiva di fatto con i due figli ed erano usate per avere finanziamenti impiegati per spese personali. La donna, nata a Sassuolo, 60 anni, residente in provincia di Como e in passato a Castellarano, ora si trova in affidamento ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

