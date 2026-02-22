Dazi Trump rilancia | tariffe globali dal 10 al 15% In sospeso 130 miliardi di dollari di rimborsi

L'aumento dei dazi deciso da Trump ha portato a tariffe globali tra il 10 e il 15 per cento. La mossa deriva da una volontà di rafforzare l'economia statunitense, che oggi affronta tensioni commerciali con diversi Paesi. Nel frattempo, sono in sospeso rimborsi per circa 130 miliardi di dollari, creando incertezza tra aziende e investitori. L'ordine di aumento delle tariffe ha già generato reazioni contrastanti nel mondo degli affari.

«Dopo aver analizzato approfonditamente la decisione ridicola e straordinariamente antiamericana sui dazi emessa ieri dalla Corte Suprema (.) in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America, con effetto immediato aumenterò il dazio del 10% sui Paesi - molti dei quali hanno derubato gli Usa per decenni senza alcuna ritorsione - al 15%». Donald Trump sceglie ancora i social per reagire alla sentenza che due giorni fa ha limitato l'uso dei poteri d'emergenza in materia commerciale. I toni sono duri, con accuse ai giudici. Sul piano istituzionale, però, il presidente prende atto della decisione e si prepara a percorrere altre strade previste dalla legge per proseguire la sua politica tariffaria.