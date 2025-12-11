Maturità 2026 | domande candidati esterni entro il 12 dicembre Dal 15 domande tardive
I candidati esterni interessati a partecipare alla Maturità 2026 devono presentare la domanda entro il 12 dicembre 2025 tramite la piattaforma online del Ministero dell’Istruzione. La scadenza è fondamentale per garantire la partecipazione, mentre eventuali domande tardive saranno accettate a partire dal 15 dicembre.
I candidati esterni interessati a partecipare alla Maturità 2026 hanno tempo fino a venerdì 12 dicembre 2025 per inoltrare la domanda tramite la piattaforma online predisposta dal Ministero dell’Istruzione. È necessario accedere al servizio con SPID, CIE o eIDAS e completare l’abilitazione al primo accesso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorsi docenti PNRR3, prove orali da gennaio 2026? Come funziona per candidati con riserva per abilitazione o sostegno - Concorso docenti PNRR3: si svolgono fino al 5 dicembre le prove scritte per la scuola secondaria, mentre infanzia e primaria ha già concluso lo scorso 27 novembre. orizzontescuola.it scrive