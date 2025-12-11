Maturità 2026 | domande candidati esterni entro il 12 dicembre Dal 15 domande tardive

I candidati esterni interessati a partecipare alla Maturità 2026 devono presentare la domanda entro il 12 dicembre 2025 tramite la piattaforma online del Ministero dell’Istruzione. La scadenza è fondamentale per garantire la partecipazione, mentre eventuali domande tardive saranno accettate a partire dal 15 dicembre.

I candidati esterni interessati a partecipare alla Maturità 2026 hanno tempo fino a venerdì 12 dicembre 2025 per inoltrare la domanda tramite la piattaforma online predisposta dal Ministero dell'Istruzione. È necessario accedere al servizio con SPID, CIE o eIDAS e completare l'abilitazione al primo accesso.