Presentata l’11ª edizione della Mezza Maratona del Casentino

L’11ª edizione della Mezza Maratona del Casentino viene annunciata dopo che il maltempo aveva causato il rinvio della gara prevista a febbraio. La corsa si terrà domenica 1° marzo 2026, attirando tanti appassionati di corsa e famiglie della zona. Gli organizzatori hanno confermato che il percorso attraverserà i paesaggi più belli della vallata, offrendo agli atleti un’esperienza unica. La manifestazione si prepara a coinvolgere numerosi partecipanti locali e provenienti da fuori regione.

© Lanazione.it - Presentata l’11ª edizione della Mezza Maratona del Casentino

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Domenica 1° marzo 2026 il Casentino tornerà a correre. , uno degli appuntamenti sportivi più attesi e sentiti dell’intera vallata. Le strade di Soci e di Bibbiena si riempiranno di passi, sorrisi, fatica e passione in occasione della manifestazione organizzata da A.S.D. Casentino Running in collaborazione con Confartigianato imprese Arezzo, Ancos, U.P. Policiano e UISP Arezzo, con il patrocinio del Comune di Bibbiena. La Mezza Maratona del Casentino nasce nel 2014 dall’idea di un gruppo di amici con la volontà di organizzare un evento sportivo podistico sulla distanza dei 21 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it 11ª Mezza Maratona del Casentino: una corsa che unisce territorio, sport e comunitàLa decisione di organizzare la 11ª Mezza Maratona del Casentino nasce dall’interesse di promuovere il territorio e incentivare la partecipazione sportiva. Presentata la Mezza Maratona RomaOstia 2026Domenica 1° marzo 2026 si svolgerà la 51esima edizione della Mezza Maratona RomaOstia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Presentata l’11ª edizione di Beach for Babies. Ci sono novità; Presentata l’11ª edizione della Terre di Siena UltraMarathon; Snpa a Dronitaly 2026 - SNPA; Coppa del Mondo Paralimpica di scherma: Pisa ospita l’11ª edizione. Presentata l’11ª edizione di Beach for Babies. Ci sono novitàPrime novità in arrivo per l’11ª edizione di Beach for Babies 2026. Si tratta di un cliché ormai rodato: un torneo di beach volley in una vera e propria arena allestita a San Vittore, con progetti b ... ecorisveglio.it Presentata l’11ª edizione della Terre di Siena UltraMarathonLa Sala Aurora della Provincia di Siena ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione della l’11ª edizione del Terre di Siena Ultramarathon Organizzata da UISP Comitato di Siena, la gara scat ... antennaradioesse.it : : ! Torna a volare Yeman Crippa: a Napoli vince con 59:01, migliora il suo primato nazionale della mezza maratona di quasi mezzo minuto dopo quattro anni (59:26 nel 2022) e diventa il secondo eu - facebook.com facebook Alla mezza maratona di Napoli, nuovo record italiano di Crippa.. 59'01" x.com