4 gennaio in toscana musei aperti e si entra gratis

Il 4 gennaio 2026, numerosi musei della Toscana, tra cui quelli della Direzione regionale e nuovi Musei autonomi, saranno aperti al pubblico senza costi d’ingresso. Questa giornata rappresenta un’opportunità per visitare le collezioni e le esposizioni presenti nelle principali città della regione, offrendo ai visitatori un’occasione di scoperta e approfondimento culturale in un giorno di apertura straordinaria.

Firenze, 4 gennaio 2026 – Molti musei della Direzione regionale della Toscana e nuovi Musei autonomi saranno aperti oggi, 4 gennaio, gratis per la Domenica al museo. L’iniziativa del Ministero della Cultura prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Ecco quali sono. Cosa fare a Firenze. A Firenze sarà possibile visitare gratuitamente Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, la Galleria dell’Accademia, il museo nazionale del Bargello, il museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele. Anche il museo di San Marco oggi accoglierà gratuitamente il pubblico con la grande mostra Beato Angelico che presenta oltre 140 opere provenienti da prestigiose istituzioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Domenica Metropolitana torna il 4 gennaio. Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi gratuiti per tutti i residenti nella Città Metropolitana; Il 4 gennaio 2026 si rinnova l'appuntamento con 'Domenica al museo'; Musei gratis e mercatini, gli eventi del primo weekend del 2026 tra Firenze e dintorni; Natale nei Musei Civici Fiorentini.

