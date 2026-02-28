Zona Lukaku al Bentegodi | il Napoli espugna Verona al 96?

Il Napoli ha vinto in trasferta contro il Verona al termine di una partita molto combattuta al Bentegodi. La gara si è conclusa al 96°, quando il risultato è stato deciso da un gol decisivo. La squadra partenopea ha conquistato i tre punti in un match che si è acceso negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria in una sfida intensa e combattuta.

Gli azzurri espugnano il Bentegodi all'ultimo respiro: Hojlund apre, Akpa Akpro spaventa, Big Rom decide nel recupero. Nella serata di oggi, il Napoli ha ritrovato la vittoria in extremis al termine di una battaglia agonistica che ha infiammato lo stadio Bentegodi. Quando il pareggio sembrava ormai scolpito nella pietra, è stato Romelu Lukaku a griffare il sorpasso definitivo al sesto minuto di recupero, permettendo ad Antonio Conte di rispondere presente nella corsa verso l'Europa. Una vittoria sofferta, arrivata dopo una gara dai due volti: il dominio iniziale degli azzurri, il ritorno di fiamma dell'Hellas Verona e un finale al cardiopalma che punisce oltremodo la compagine di Sammarco, protagonista di una prova generosa ma sfortunata nei minuti di recupero.