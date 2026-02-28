Nel match tra Verona e Napoli, il risultato finale è stato di 1-2, con Lukaku che ha segnato al 96’ per ribaltare la partita. La squadra partenopea ha conquistato tre punti importanti al Bentegodi, in un incontro caratterizzato da un finale emozionante. La sfida ha visto i due team impegnati fino all’ultimo secondo, con il Napoli che ha mantenuto la determinazione fino all’ultimo calcio.

Il Napoli non muore mai. Dopo il vantaggio lampo di Hojlund, il pari del Verona nella ripresa e una gara diventata sporca e nervosa, è Romelu Lukaku al 90'+6 a firmare il colpo da tre punti che fa esplodere la panchina azzurra. La partita si mette in discesa dopo appena tre minuti: Hojlund è il più rapido di tutti a raccogliere un pallone vagante in area e di testa lo infila nel sette. Avvio perfetto, con il Napoli che prende in mano il pallino del gioco. Gli uomini di Conte controllano il possesso (65% nel finale), palleggiano con qualità e costruiscono diverse occasioni: Elmas impegna Montipò dal limite, Politano crea superiorità, Spinazzola sfiora il bersaglio con un destro potente.

© Napolipiu.com - Verona-Napoli 1-2, Lukaku al 96’ ribalta tutto: tre punti d’oro al Bentegodi

