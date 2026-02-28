Zelensky | se c’è determinazione Usa i criminali globali si indeboliscono

Il presidente ha affermato che l'intervento deciso degli Stati Uniti può indebolire i criminali globali. Ha sottolineato che ogni volta che gli Stati Uniti mostrano fermezza, si verificano conseguenze significative contro queste figure. La sua dichiarazione sottolinea l'importanza di un'azione decisa da parte americana in questo ambito. La frase si conclude con l'affermazione che la determinazione statunitense è fondamentale.

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Gli eventi in Medio Oriente e nella regione del Golfo si stanno evolvendo con estrema rapidità. Purtroppo, l’Ucraina sa fin troppo bene di cosa si tratta. Sebbene gli ucraini non abbiano mai minacciato l’Iran, il regime iraniano ha scelto di diventare complice di Putin e gli ha fornito droni “shahed”, e non solo i droni stessi, ma anche le tecnologie per produrli. L’Iran ha fornito anche altre armi alla Russia. Nel corso di questa guerra su vasta scala, la Russia ha utilizzato oltre 57.000 droni d’attacco di tipo Shahed contro il popolo ucraino, le città e le infrastrutture energetiche. Anche altre nazioni hanno subito il terrorismo sostenuto dall’Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

