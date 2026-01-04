Venezuela Zelensky | Se si può fare questo con i dittatori allora gli Usa sanno cosa fare dopo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che, grazie agli incontri con consulenti stranieri, le proposte di pace potrebbero essere ora sviluppate più rapidamente. Zelenskyy ha anche commentato sul confronto con i dittatori, sottolineando come le strategie adottate dall’Ucraina possano offrire indicazioni su come gli Stati Uniti potrebbero agire in future situazioni. La situazione rimane in evoluzione, mentre si cercano soluzioni diplomatiche alla crisi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che il lavoro sulle proposte di pace potrebbe ora accelerare dopo gli incontri con i consulenti stranieri. Parlando in una conferenza stampa a Kiev, poi rispondendo a una domanda sui raid Usa in Venezuela e la cattura del presidente Maduro, ha detto: “Per quanto riguarda il Venezuela? Come dovremmo rispondere a questo? Beh, quello che posso dire è che, se si può fare questo con i dittatori, allora gli Stati Uniti sanno cosa fare dopo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

