Dimensionamento scolastico Garavini | Così si indeboliscono comunità e territori

Il recente provvedimento di dimensionamento scolastico, con il commissariamento della Regione Emilia-Romagna e altre aree, solleva importanti questioni sul suo impatto su comunità e territori. Secondo Garavini, questa scelta politica rischia di indebolire la coesione locale e la qualità dell’istruzione, evidenziando le conseguenze di decisioni che vanno oltre la semplice riorganizzazione scolastica. È fondamentale analizzare attentamente le implicazioni di tali interventi per il sistema territoriale e sociale.

