Galante, ex difensore, condivide una confessione su Luciano Spalletti e il suo rapporto con la Juventus. Secondo lui, il tecnico ha spesso espresso opinioni chiare sulla squadra e sulla sua filosofia, offrendo spunti interessanti sulla sua visione del calcio e sul suo approccio alla gestione dei club. Questa testimonianza contribuisce a comprendere meglio le posizioni e le riflessioni di Spalletti riguardo alla Juventus e al suo percorso professionale.

Galante, ex difensore, ha fatto questa confessione su Luciano Spalletti e la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Dietro la rinascita della Juventus, culminata con la recente serie di risultati utili, c’è la mano sapiente di Luciano Spalletti. Ma cosa pensa davvero il tecnico della sua rosa nel segreto dello spogliatoio o nelle conversazioni con gli amici più stretti? A svelare questo retroscena ci ha pensato Fabio Galante. L’ex difensore dell’Inter, oggi opinionista televisivo, ha aperto il libro dei ricordi durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva. Tra una battuta in vernacolo e un’analisi tecnica, Galante ha offerto uno spaccato inedito sui primi giorni di Spalletti alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galante fa questa confessione su Spalletti: «Mi ha sempre detto questo sulla Juventus e sulla squadra». Cosa pensa il tecnico bianconero

Capello pensa che la Juventus potrà vincere lo Scudetto? Cosa ha detto l'ex tecnico bianconero sulla corsa al titolo e la posizione dei bianconeri…Parole importanti!

Tacconi rivela: «Spalletti può diventare uomo Juve, mi ha detto questa cosa sulla squadra. Con un po' più di carattere si può rientrare per lo Scudetto»

Galante rivela: "Spalletti mi ha detto che Vlahovic è una forza della natura" - Suo ex compagno di squadra all'Empoli e suo grande amico fuori dal campo, Fabio Galante ha parlato di lui nel ... tuttomercatoweb.com

"Spalletti genio, Conte aveva i campioni. Chi c'è in tutti gli schemi Juve e la forza della natura" - Compagni all’Empoli, amici fuori dal campo, fratelli dentro una cucina dove il profumo delle lasagne di mamma Ilva sapeva di casa e di futuro. tuttosport.com

