Questo testo sintetizza le nuove funzionalità in fase di prova all’interno di YouTube Shorts Remix, evidenziando come si ampli la creazione di contenuti video mediante strumenti mirati. si delineano le possibilità offerte da due strumenti emergenti e le condizioni di accesso, con riferimenti alle modalità di controllo dei contenuti da parte dei creatori. youtube sta sperimentando potenziamenti del pacchetto remix, finalizzati a offrire maggiore personalizzazione ai video brevi. l’obiettivo è fornire strumenti aggiuntivi per modificare e reinventare gli short, estendendo le possibilità creative per gli utenti. i primi risultati riguardano due strumenti specifici, destinati a un gruppo ridotto di tester, con descrizioni ufficiali delle funzioni e indicazioni su come interagiscono con i contenuti esistenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Youtube shorts come liberare la tua creatività

Leggi anche: Sicurezza digitale: WhatsApp testa account secondari per genitori, YouTube limita gli Shorts

Stop allo scroll infinito su YouTube: i genitori possono ora limitare o spegnere gli ShortsI genitori potranno impostare un timer che limita quanto tempo gli account collegati dei figli possono dedicare ai video brevi, in stile TikTok o...

How to Generate the Most Creative Ideas (No Talent Required)

Discussioni sull' argomento Insegnanti e studenti in piazza: Viva la scuola libera (video e fotogallery); Carlo Conti: Se Meloni compra il biglietto libera di venire come ogni cittadino; Caduta libera: Venerdì 20 febbraio Video; VIDEO-SORVEGLIANZA A LATINA, VIA LIBERA DALLA REGIONE AI 500MILA EURO.

Garanzie dell'arresto https://youtube.com/shorts/GdmA51J20MAfeature=share - - facebook.com facebook