La libertà attraverso la cultura Premio Firenze tutti i vincitori

Lanazione.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Celebrare la libertà attraverso la cultura. Nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, ieri, si è svolta la cerimonia di premiazione del XLII Premio Firenze. "Quarantadue anni di vita e di presenza costante nel panorama culturale fiorentino, all’insegna di cultura e libertà. Un traguardo formidabile per un centro culturale e per un premio che, anche con un po’ di orgoglio, personale e di gruppo, mi permetto definire un fiore all’occhiello per Firenze" le parole del presidente Marco Cellai. Dopo il saluto della sindaca Sara Funaro sono stati consegnati i Premi alla Fiorentinità alla Congregazione di San Francesco d’Assisi e a Luigi Mariani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

