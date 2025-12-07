Celebrare la libertà attraverso la cultura. Nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, ieri, si è svolta la cerimonia di premiazione del XLII Premio Firenze. "Quarantadue anni di vita e di presenza costante nel panorama culturale fiorentino, all’insegna di cultura e libertà. Un traguardo formidabile per un centro culturale e per un premio che, anche con un po’ di orgoglio, personale e di gruppo, mi permetto definire un fiore all’occhiello per Firenze" le parole del presidente Marco Cellai. Dopo il saluto della sindaca Sara Funaro sono stati consegnati i Premi alla Fiorentinità alla Congregazione di San Francesco d’Assisi e a Luigi Mariani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La libertà attraverso la cultura. Premio Firenze, tutti i vincitori