Racconti di vita oltre le malattie rare i vincitori del XII Premio Omar

Il XII Premio Omar ha premiato storie di vita di persone con malattie rare, evidenziando sfide e momenti di speranza. La giuria ha scelto racconti che mostrano come affrontano le difficoltà quotidiane, tra sogni e paure. Tra le testimonianze premiate ci sono esperienze che mettono in luce il valore dell’amicizia e della resilienza. La raccolta di queste storie si arricchisce di un nuovo esempio di coraggio e determinazione. Sono storie che continuano a ispirare e coinvolgere chi le legge.

Sogni, desideri, difficoltà, paure, amicizia. Quest'anno è stato lo sguardo sulla quotidianità delle persone con malattie rare ad avere guidato le scelte della giuria del Premio OMaR per la Comunicazione sulle Malattie e i Tumori Rari. Un riconoscimento 'storico', giunto alla XII edizione e organizzato da Osservatorio Malattie Rare in collaborazione con CnAMC – Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici e Rari di Cittadinanzattiva, Fondazione Telethon, Orphanet Italia e SIMeN – Società Italiana di Medicina Narrativa. Attenzione al linguaggio, capacità di informare senza pietismo né false speranze e soprattutto aver dato voce ai protagonisti e alle persone a loro più vicine sono i tratti che caratterizzano i lavori presentati dai 4 vincitori, premiati ieri sera a Roma.