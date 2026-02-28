Xiaomi pad 8 è il miglior tablet di fascia media che non puoi comprare negli stati uniti

Durante il Mobile World Congress di Barcellona è stato annunciato il lancio globale del Xiaomi Pad 8, un tablet di fascia media che da mesi era disponibile solo in Cina. Questo dispositivo rappresenta una delle principali novità nel settore dei tablet di questa categoria e ora sarà possibile acquistarlo anche in altri mercati. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

il lancio globale del Xiaomi Pad 8 si è concretizzato durante il Mobile World Congress di barcellona, dopo mesi di annuncio in cina. il tablet si presenta come una soluzione equilibrata per intrattenimento e attività quotidiane, offrendo un insieme di caratteristiche adeguate e accessori mirati che ne valorizzano l’esperienza d’uso. il pannello misura 11,2 pollici con formato 3:2 e risoluzione 3,2K, proponendo una resa visiva nitida e una frequenza di aggiornamento che arriva a 144 Hz. non si tratta di una tavola digitale gigante, ma risulta comodo da impugnare con una sola mano, distinguendosi dai tablet più grandi presenti sul mercato. la piattaforma è affidata al processore Snapdragon 8s Gen 4 in processo 4 nm, capace di garantire fluidità per la maggior parte delle attività quotidiane. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

No, Xiaomi non porterà le sue auto elettriche negli Stati Uniti

Xiaomi pad 8 serie in arrivo globalmente insieme al xiaomi 17

