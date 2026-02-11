A Barcellona, in vista del MWC 2026, Xiaomi si prepara a lanciare ufficialmente la serie Pad 8 a livello globale. L’azienda annuncerà anche il nuovo Xiaomi 17, puntando a rafforzare la sua presenza sul mercato tech internazionale. La presentazione è attesa tra poche settimane, con prodotti che promettono di fare parlare di sé.

in vista del mwc 2026 a barcellona, emergono indicazioni sul lancio globale della serie xiaomi pad 8 in abbinamento alla line-up xiaomi 17. le voci indicano una presentazione che potrebbe includere i modelli pad 8 e pad 8 pro, con tonalità beige, e informazioni su archiviazione e resistenza. i dettagli disponibili suggeriscono una distribuzione internazionale, completata da specifiche e rating energetici che ne valorizzano l’offerta per il mercato globale. la serie xiaomi pad 8 in arrivo globalmente insieme alla linea xiaomi 17. secondo rumor diffusi da un insider, la gamma pad 8 verrebbe introdotta su scala mondiale insieme alla famiglia xiaomi 17, con una possibile distinzione tra mercati per determinati modelli. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi pad 8 serie in arrivo globalmente insieme al xiaomi 17

Approfondimenti su Xiaomi MWC2026

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Xiaomi MWC2026

Argomenti discussi: Xiaomi Pad 8 avvistato su Geekbench: versione globale in arrivo!; Xiaomi Pad 7 con tastiera cover inclusa: sotto i 300€ è il tablet da scegliere; Redmi Pad 2 Pro in offerta a tempo: il tablet da 12'' e 12.000mAh ora è al prezzo giusto; I migliori tablet Android: ecco la classifica di Febbraio 2026.

Lo Xiaomi Pad 8 globale fa il suo debutto su GeekbenchIl modello globale dello Xiaomi Pad 8 è emerso in un elenco di Geekbench, segnando un passo avanti verso il suo lancio. L'elenco rivela che il tablet è alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen 4 di ... notebookcheck.it

Xiaomi Pad 8 Serie89.2% Recensione dello Xiaomi Pad 8 Pro: Un eccellente tablet Snapdragon 8 Elite ad un prezzo basso | Notebookcheck Il nuovo tablet premium Pad 8 Pro di Xiaomi è ancora una volta un concorrente per il ... notebookcheck.it

Xiaomi ne apni latest Redmi series officially announce kar di hai, jismein Redmi Note 15 sab se zyada highlight ho raha hai. - facebook.com facebook

Siamo felici di annunciare il primo evento dell’anno in Campania targato Xiaomi Fans Club e REDMI Note 15 Series Durante l’evento ci sarà anche l’opportunità di provare in anteprima la nuovo Redmi Note 15 Series con dei test di resistenza e ottenere tant x.com