Xiaomi pad 8 serie in arrivo globalmente insieme al xiaomi 17

Da mondoandroid.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Barcellona, in vista del MWC 2026, Xiaomi si prepara a lanciare ufficialmente la serie Pad 8 a livello globale. L’azienda annuncerà anche il nuovo Xiaomi 17, puntando a rafforzare la sua presenza sul mercato tech internazionale. La presentazione è attesa tra poche settimane, con prodotti che promettono di fare parlare di sé.

in vista del mwc 2026 a barcellona, emergono indicazioni sul lancio globale della serie xiaomi pad 8 in abbinamento alla line-up xiaomi 17. le voci indicano una presentazione che potrebbe includere i modelli pad 8 e pad 8 pro, con tonalità beige, e informazioni su archiviazione e resistenza. i dettagli disponibili suggeriscono una distribuzione internazionale, completata da specifiche e rating energetici che ne valorizzano l’offerta per il mercato globale. la serie xiaomi pad 8 in arrivo globalmente insieme alla linea xiaomi 17. secondo rumor diffusi da un insider, la gamma pad 8 verrebbe introdotta su scala mondiale insieme alla famiglia xiaomi 17, con una possibile distinzione tra mercati per determinati modelli. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

xiaomi pad 8 serie in arrivo globalmente insieme al xiaomi 17

© Mondoandroid.com - Xiaomi pad 8 serie in arrivo globalmente insieme al xiaomi 17

Approfondimenti su Xiaomi MWC2026

Xiaomi 17 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: il re della fotografia notturna con Leica

 Xiaomi 17 Ultra scalda i motori: ecco quando potrebbe arrivare

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Xiaomi MWC2026

Argomenti discussi: Xiaomi Pad 8 avvistato su Geekbench: versione globale in arrivo!; Xiaomi Pad 7 con tastiera cover inclusa: sotto i 300€ è il tablet da scegliere; Redmi Pad 2 Pro in offerta a tempo: il tablet da 12'' e 12.000mAh ora è al prezzo giusto; I migliori tablet Android: ecco la classifica di Febbraio 2026.

xiaomi pad 8 serieLo Xiaomi Pad 8 globale fa il suo debutto su GeekbenchIl modello globale dello Xiaomi Pad 8 è emerso in un elenco di Geekbench, segnando un passo avanti verso il suo lancio. L'elenco rivela che il tablet è alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen 4 di ... notebookcheck.it

Xiaomi Pad 8 Serie89.2% Recensione dello Xiaomi Pad 8 Pro: Un eccellente tablet Snapdragon 8 Elite ad un prezzo basso | Notebookcheck Il nuovo tablet premium Pad 8 Pro di Xiaomi è ancora una volta un concorrente per il ... notebookcheck.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.