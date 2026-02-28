Le nuove varianti globali di Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra sono arrivate sui mercati internazionali. Entrambi i modelli mantengono specifiche simili a quelle delle versioni cinesi, con alcune differenze evidenti. Le batterie sono state ridotte di capacità, mentre le opzioni di memoria sono state aggiornate. I dispositivi sono disponibili da subito per l'acquisto in diversi paesi.

panoramica sintetica le nuove varianti globali di xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra giungono sui mercati internazionali mantenendo una circolarità di specifiche simili ai modelli cinesi, ma con differenze mirate soprattutto nella capacità delle batterie e nelle opzioni di memoria. l’offerta resta allineata a livello di chip, fotocamere e funzionalità software, offrendo prestazioni elevate e una grafica all’avanguardia per entrambe le generazioni. Le versioni globali presentano batterie leggermente più contenute rispetto alle controparti cinesi, ma continuano a garantire autonomia adeguata per utilizzi intensivi. oltre a questo, le configurazioni di RAM e storage variano per allinearsi ai mercati internazionali, senza modifiche sostanziali alle altre specifiche. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Xiaomi 17 e 17 ultra disponibili globalmente con batterie più piccole ma la stessa potenza da flagship

Galaxy s26 delusione: xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra già lanciati globalmenteLa gamma Xiaomi 17, recentemente presentata sui mercati internazionali, comprende due modelli principali: Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 17.

Xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelatila serie xiaomi 17 si prepara al lancio globale con due modelli principali, lo standard e l’ultra.

Xiaomi 17 Ultra VS iPhone 17 Pro Max Camera Test Comparison

Contenuti e approfondimenti su Xiaomi.

Temi più discussi: Xiaomi 17 e 17 Ultra: ufficiale l’arrivo in Europa: data e promo di lancio; Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: tutto quello che sappiamo prima del lancio; Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: data di lancio ufficiale e promozioni; Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: finalmente abbiamo la data d'uscita ufficiale e i dettagli sulle promozioni di lancio.

Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: tutto quello che sappiamo prima del lancioXiaomi 17 e 17 Ultra debuttano in Europa il 28 febbraio a Barcellona. Ecco specifiche, fotocamere Leica e prezzi attesi. Scopri i dettagli. libero.it

Si chiama Xiaomi 17 Ultra, ma è una Leica a tutti gli effetti. Con uno zoom spettacolareLa partnership tra Leica e Xiaomi diventa ancora più stretta: Xiaomi 17 Ultra è la base sulla quale viene costruito il nuovo Leica Leitzphone. Due smartphone identici nella qualità di scatto, due smar ... dday.it

Preparati alla #TheNewWaveofAI di Xiaomi al #MWC26! Unisciti a noi mentre sveliamo l’ecosistema smart Human x Car x Home alimentato dall’IA! Scopri come la vita scorre senza interruzioni dalla tua tasca, alla tua auto, fino alla tua casa. Hall 3 | 3M30, Fi - facebook.com facebook

Xiaomi Explorers, radunatevi! Unitevi a noi il 28 febbraio alle ore 14:00 per esplorare la nuova era della fotografia mobile x.com