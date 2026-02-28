Durante l’ultima puntata di SmackDown, Uncle Howdy ha affrontato Solo Sikoa, campione di coppia WWE, in un match che ha alimentato la rivalità tra i due team. L’incontro ha visto Uncle Howdy uscire vittorioso, aggiungendo un capitolo alla tensione tra The Wyatt Sicks e MFT. La sfida si inserisce in un clima di confronto tra le due fazioni, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown, lo scontro tra The Wyatt Sicks e MFT ha regalato un momento intenso e carico di tensione: Uncle Howdy ha affrontato il WWE Tag Team Champion, Solo Sikoa. Fin dalle prime battute l’atmosfera è stata elettrica. Solo ha indicato la lanterna di Howdy, rivolgendogli parole cariche di provocazione, prima che i due si chiudessero in un primo lock-up. Howdy ha spinto l’avversario all’angolo concedendo una pausa pulita, ma Solo ha subito risposto con uno spintone. Alla seconda fase di studio, Sikoa ha applicato una Side Headlock e poi una Shoulder Tackle che, però, non è bastata ad abbattere Howdy. I colpi si sono fatti sempre più duri: pugni, testate e una sequenza serrata di scambi che ha acceso il pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Uncle Howdy batte Solo Sikoa, prosegue la rivalità con MFT

