Solo Sikoa è bravissimo a farsi odiare dai fan, ma ogni tanto gli piace anche divertirsi. L’edizione del 19 dicembre di SmackDown si è svolta alla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. È stata una serata speciale, perché sono stati registrati anche i match per la puntata del 26 dicembre (di cui sono già disponibili gli spoiler completi). A fine show, però, c’è stato spazio per un momento più leggero. Solo Sikoa babyface per 10 secondi. Solo Sikoa si è ritrovato sul ring insieme a Jey Uso, CM Punk e Cody Rhodes. A quel punto, il leader degli MFTs ha sorprendentemente messo da parte il suo personaggio per qualche istante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Solo Sikoa diverte e si diverte con il pubblico nel post-show di SmackDown

Leggi anche: La Virtus diverte e si diverte

Leggi anche: WWE: Sami Zayn torna ufficialmente sul ring, esplode il caos con Sikoa e MFT a SmackDown

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

WWE: Solo Sikoa diverte e si diverte con il pubblico nel post-show di SmackDown - L’edizione del 19 dicembre di SmackDown si è svolta alla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. zonawrestling.net