Durante l’ultima puntata di SmackDown, Solo Sikoa e Tama Tonga hanno conquistato i WWE Tag Team Championship, sconfiggendo gli Wyatt Sicks. La vittoria arriva dopo settimane di rivalità, con al centro della disputa la figura della lanterna di Bray Wyatt. L’evento segna un importante momento nella storyline e prepara il terreno per Saturday Night’s Main Event.

Gli MFTs trionfano nella puntata di SmackDown che precede Saturday Night’s Main Event, conquistando i WWE Tag Team Championship dopo settimane di rivalità con i Wyatt Sicks La lanterna di Bray Wyatt al centro della faida. La contesa tra MFTs e Wyatt Sicks ruota da settimane attorno a un oggetto dal forte valore simbolico: la lanterna che rappresenta il compianto Bray Wyatt. Due settimane fa, Solo Sikoa e i suoi avevano sottratto la lanterna ai Wyatt Sicks, alimentando ulteriormente le tensioni tra le due fazioni. Prima del match titolato, Sikoa ha affidato la lanterna a Tanga Loa, mandandolo nel backstage con l’oggetto conteso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Solo Sikoa e Tama Tonga strappano i titoli ai Wyatt Sicks

WWE: Gli MFT sono i nuovi campioni di coppia, Solo e Tama Tonga superano i Wyatt SicksGli MFT, guidati da Solo Sikoa, sono diventati i nuovi campioni di coppia in WWE, dopo aver superato i Wyatt Sicks, la stable guidata da Uncle Howdy.

Leggi anche: WWE: Ecco come è andato l’atteso confronto titolato tra Wyatt Sicks ed MFT

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Solo Sikoa, Talla Tonga & JC Mateo confrontan a The Wyatt Sicks - WWE Smackdown 10 de Octubre 2025

Argomenti discussi: SmackDown Report 16-01-2026 – WWE; UnReal 2 rivela grandi piani cancellati per SummerSlam e non solo; WWE: Ecco chi saranno i 4 che si sfideranno per diventare lo sfidante di Drew McIntyre; WWE | Gli MFT sono i nuovi campioni di coppia Solo e Tama Tonga superano i Wyatt Sicks.

WWE: Gli MFT sono i nuovi campioni di coppia, Solo e Tama Tonga superano i Wyatt SicksC'è uno scontro tra stable che va avanti ormai da mesi in WWE ed è quello tra i Wyatt Sicks guidati da Uncle Howdy e gli MFT del leader Solo Sikoa. Scontri sul ring, videomessaggi minacciosi e anche i ... zonawrestling.net

Solo Sikoa rompe il personaggio e prende la lanterna di Bray Wyatt in un momento emozionante della WWESolo Sikoa afferra la mitica lanterna di Bray Wyatt a SmackDown, scatenando importanti interrogativi sulla trama. worldwrestling.it