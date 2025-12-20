Durante l’ultima puntata di SmackDown andata in onda la scorsa notte, la sfida a coppie ha visto Asuka e Kairi Sane affrontare Nia Jax e Lash Legend in un match intenso e ricco di colpi di scena. L’incontro si apre con Kairi Sane e Lash Legend. Sane prova subito a sorprendere l’avversaria, ma Legend risponde con potenza, schiantandola contro l’angolo. Kairi però reagisce con agilità, colpendola e andando a segno con una Head Scissor Takedown. Dopo un primo scambio equilibrato, Nia Jax entra nel match e, insieme a Legend, isola Sane nel loro angolo con un efficace lavoro di squadra. Kairi riesce però a evitare l’ Elbow Drop di Nia e dà il cambio ad Asuka, che entra con una serie di calci e colpi rapidi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

WWE: Nia Jax e Lash Legend superano Asuka e Kairi Sane, ma Charlotte Flair e Alexa Bliss rubano la scena

