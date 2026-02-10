I wrestler della WWE sono sempre più insoddisfatti. Secondo alcune voci, molti tra loro criticano le differenze di qualità tra RAW e SmackDown. La tensione cresce tra i talenti, che evidenziano come le due trasmissioni non siano allo stesso livello. La situazione potrebbe portare a cambiamenti nelle prossime settimane, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

I due show principali della WWE, RAW e SmackDown, sono da sempre oggetto di critiche e commenti più o meno accesi da parte della fanbase, ma a quanto pare, secondo un nuovo update, sembrerebbe che i commenti sugli show arrivino anche dai talenti stessi che in quegli show si esibiscono. Durante il Self Made Session del 9 febbraio, Self Made Pro ha riportato che un crescente numero di talenti della WWE si starebbe lamentando di come il processo creativo viene gestito tra i due brand. In particolare, la questione sembrerebbe essere non solo il fatto di avere un progetto creativo incerto, ma la differenza di qualità stessa tra Raw e SmackDown e il non sapere davvero quale sia lo show che conta di più. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Insoddisfazione tra i talenti per differenze qualitative tra RAW e SmackDown

