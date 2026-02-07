WWE | Procede il percorso di Oba Femi nel Main Roster

Da quando ha debuttato a RAW il 2 febbraio, Oba Femi ha subito attirato l’attenzione. Ha sconfitto da solo i War Raiders e ora il suo percorso nel main roster prosegue senza sosta. La sua presenza si fa sempre più evidente, e si prepara al passaggio ufficiale in uno dei due roster principali.

Dopo il debutto a RAW nella puntata del 2 febbraio, in cui ha demolito da solo i War Raiders, continua il percorso di Oba Femi prima del passaggio ufficiale ad uno dei due roster. Come spesso accade con chi passa da NXT al Main Roster, avremo alcune puntate in cui lo vedremo alternarsi tra RAW e SmackDown prima della sua stabilizzazione definitiva. Il suo debutto nel Main Roster risale ufficialmente alla puntata di Saturday Night's Main Event di Dicembre 2025, nel match in cui ha figurato molto bene contro l'allora WWE Champion Cody Rhodes, e poi alla Rumble dove è entrato con l'1, ha eliminato 5 avversari e ha fatto un bel figurone prima di venir eliminato da Brock Lesnar.

