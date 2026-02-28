WWE | Le Irresistible Forces sono le nuove campionesse di coppia grande vittoria sulle RHIYO

Le Irresistible Forces hanno conquistato il titolo di campionesse di coppia femminile battendo le RHIYO in un match che ha attirato molta attenzione. La categoria tag team femminile continua a vivere momenti di grande movimento, con diverse coppie che si sono formate nel corso degli ultimi mesi. La vittoria di oggi segna un passo importante per le nuove campionesse, che ora si preparano a difendere il titolo.

La categoria tag team femminile è in gran fermento ormai da mesi, diverse coppie si sono formate e in pochi mesi ci sono stati due cambi di titolo, prima le Kabuki Warriors hanno strappato i titoli ad Alexa Bliss e Charlotte Flair, poi è stata la volta delle RHIYO, Rhea Ripley e Iyo Sky che nell’ultimo mese hanno difeso quasi settimanalmente le cinture. Tra le RHIYO e Nia Jax e Lash Legend c’era già stato un match qualche settimana fa, ma si era risolto in un nulla di fatto causa megarissa finale, così stanotte è arrivato il momento del rematch. Distrazione Chamber?. Ancora una volta una dura battaglia tra questi due team, con le Irresistible Forces che ormai si sono consolidate come team rappresentando una seria minaccia per le campionesse grazie alla loro incredibile potenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

