WWE | Liv Morgan e Roxanne Perez sfideranno le Rhiyo a Saturday Night’s Main Event

Il Judgment Day vince il triple threat match a Raw e ottiene un’opportunità titolata per i WWE Women’s Tag Team Championship Rhiyo apre Raw con una sfida aperta. Le nuove WWE Women’s Tag Team Champion, Rhea Ripley e Iyo Sky, hanno aperto la puntata di Raw da Düsseldorf celebrando la vittoria sui Kabuki Warriors della scorsa settimana. Le campionesse hanno lanciato una sfida aperta a chiunque volesse farsi avanti per affrontarle. La risposta non si è fatta attendere: Liv Morgan e Roxanne Perez del Judgment Day sono arrivate per prime, seguite da Lyra Valkyria e Bayley. La situazione è rapidamente degenerata quando anche Asuka e Kairi Sane si sono fatte vive, attaccando le campionesse dall’esterno del ring e scatenando una rissa generale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Raw 12.01.2026 First Time Ever - Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, Germania. zonawrestling.net