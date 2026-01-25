Le RHIYO mantengono le cinture di coppia femminile, superando le sfide del Judgment Day. Intanto, si assiste a un crescente interesse per i titoli di categoria, con le prime sfidanti già annunciate prima delle ultime contese. Questo fermento evidenzia l’importanza e la continua evoluzione del segmento femminile in WWE SNME, offrendo nuove dinamiche e aspettative per il pubblico e gli appassionati di wrestling.

Attorno ai titoli di coppia femminili c’è grandissimo fermento ormai da mesi, al punto che vengono decretate le prime sfidanti ancora prima che le precedenti aventi diritto disputino il loro match. A SmackDown la US Champ Giulia e Kiana James si sono guadagnate la possibilità di sfidare le campionesse e questa notte avranno guardato con molta attenzione il match di Saturday Night’s Main Event tra le campionesse Rhea Ripley e Iyo Sky e le sfidanti del Judgment Day Liv Morgan e Roxanne Perez. La Primera sta bene. Vecchie ruggini e nuovi rapporti che si consolidano, le due ragazze del Judgment Day sono partite meglio riuscendo a lottare per diversi minuti solo contro Iyo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE SNME: Le RHIYO ancora campionesse, superate le insidie del Judgment Day e si rivede La Primera

WWE: I Judgment Day vogliono tutto, Liv Morgan aggiorna su Dirty Dom e sul futuro della fazioneI Judgment Day sono una delle fazioni più discusse della WWE, con Dominik Mysterio temporaneamente assente.

WWE: Liv Morgan e Roxanne Perez sfideranno le Rhiyo a Saturday Night’s Main EventLunedì sera, a Raw, le Rhiyo hanno aperto la puntata annunciando una sfida aperta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Le RHIYO si riconfermano campionesse, battuto il Judgment Day a SNME; WWE Saturday Night’s Main Event: orario, card completa e dove vederlo in diretta streaming; I pronostici di WWE Saturday Night’s Main Event: Montreal – VIDEO.

WWE: Liv Morgan e Roxanne Perez sfideranno le Rhiyo a Saturday Night’s Main EventIl Judgment Day vince il triple threat match a Raw e ottiene un'opportunità titolata per i WWE Women's Tag Team Championship Rhiyo apre Raw con una sfida aperta Le nuove WWE Women's Tag Team Champion, ... zonawrestling.net

DOMANI NOTTE, le WWE Women's Tag Team Champion Rhiyo metteranno in palio i loro Title contro Liv Morgan e Roxanne Perez! Non perderti #SNME, live nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio a partire dalle 2:00 su YouTube www.youtube.co facebook

DOMANI NOTTE, le WWE Women’s Tag Team Champion Rhiyo difenderanno i loro Title contro @YaOnlyLivvOnce e @roxanne_wwe! Non perderti #SNME, live nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio a partire dalle 2:00 su YouTube youtube.com/l x.com