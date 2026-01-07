WWE | Aggiornamenti sull’infortunio di Seth Rollins

Aggiornamenti sull’infortunio di Seth Rollins: l’ex campione mondiale dei pesi massimi, dopo aver affrontato e vinto contro Cody Rhodes a Crown Jewel 2025 in Australia, ha subito un infortunio alla spalla che ha richiesto un intervento chirurgico. L’incidente ha portato alla perdita della cintura e potrà influenzare il suo futuro nel roster WWE. Seguono ulteriori dettagli sul suo recupero e sui prossimi impegni.

L’ex campione mondiale dei pesi massimi ha affrontato Cody Rhodes nella sfida fra campioni a Crown Jewel 2025 in Australia, ha vinto ma ne è uscito con un infortunio che gli è costato la cintura ed un intervento chirurgico alla spalla. Nonostante la sua assenza dagli show WWE, lui e Becky sono recentementi apparsi come ospiti nel podacst “Busted Open”, durante il quale è stato chiesto a Seth di condividere un aggiornamento sul suo stato fisico post operazione. Rollins ha detto: “Sto benissimo. Sto benissimo. Mi sto godendo questo periodo di pausa, in un certo senso. Ci ho messo un paio di settimane per accettare l’idea di dover rinunciare al mio titolo di campione del mondo dei pesi massimi, ma è andata bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

