WWE | Aggiornamenti sull’infortunio di Seth Rollins
Aggiornamenti sull’infortunio di Seth Rollins: l’ex campione mondiale dei pesi massimi, dopo aver affrontato e vinto contro Cody Rhodes a Crown Jewel 2025 in Australia, ha subito un infortunio alla spalla che ha richiesto un intervento chirurgico. L’incidente ha portato alla perdita della cintura e potrà influenzare il suo futuro nel roster WWE. Seguono ulteriori dettagli sul suo recupero e sui prossimi impegni.
L’ex campione mondiale dei pesi massimi ha affrontato Cody Rhodes nella sfida fra campioni a Crown Jewel 2025 in Australia, ha vinto ma ne è uscito con un infortunio che gli è costato la cintura ed un intervento chirurgico alla spalla. Nonostante la sua assenza dagli show WWE, lui e Becky sono recentementi apparsi come ospiti nel podacst “Busted Open”, durante il quale è stato chiesto a Seth di condividere un aggiornamento sul suo stato fisico post operazione. Rollins ha detto: “Sto benissimo. Sto benissimo. Mi sto godendo questo periodo di pausa, in un certo senso. Ci ho messo un paio di settimane per accettare l’idea di dover rinunciare al mio titolo di campione del mondo dei pesi massimi, ma è andata bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: WWE: Seth Rollins racconta le difficoltà vissute all’arrivo in WWE
Leggi anche: WWE: Seth Rollins svela il possibile ritorno
WWE: Aggiornamenti sulle condizioni di Seth Rollins - Seth Rollins è tornato a parlare del suo infortunio, di come sta trascorrendo il suo tempo libero e di come procede la sua guarigione ... spaziowrestling.it
Dettagli dietro le quinte sullo status di Seth Rollins nella WWE - Sebbene non possa esibirsi sul ring a causa del suo infortunio, Seth continua a rimanere vicino al mondo della WWE e - worldwrestling.it
WWE: Novità sulla presenza di Seth Rollins a WrestleMania 42 - Seth Rollins potrebbe non essere pronto per WrestleMania 42: il match con Roman Reigns è saltato e i piani WWE cambiano ... spaziowrestling.it
Triste notizia dalla WWE: l'aggiornamento sull'infortunio di Seth Rollins potrebbe cambiare per s...
Gli aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante giallorosso - facebook.com facebook
Frana sulla #SR302. Gli aggiornamenti: In accordo con Città Metropolitana (titolare della strada), con il Comune di Firenze e con tutti i soggetti gestori di servizi, il Comune di Fiesole con ordinanza ha definito quanto segue: • VIA FAENTINA: chiusura al transi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.