WTA Merida 2026 Bouzas Maneiro Linette e Frech agli ottavi Hon sulla strada di Paolini

Bouzas Maneiro, Linette e Frech si sono qualificati agli ottavi del WTA Merida 2026 grazie alle vittorie nelle rispettive partite di primo turno. La competizione avanza rapidamente e il pubblico segue con attenzione ogni risultato. Hon si prepara ad affrontare Paolini, che ha già superato il primo turno. I match si giocano sui campi in cemento della città messicana, dove le giocatrici si sfidano per avanzare ulteriormente nel torneo.

Il torneo WTA di Merida completa l'allineamento del tabellone agli ottavi di finale con gli ultimi match di primo turno. La spagnola Jessica Bouzas Maneiro rispetta il suo ruolo di testa di serie e supera agevolmente il primo ostacolo del suo cammino. Avanzano anche le polacche Magda Linette e Magdalena Frech. L'australiana Priscilla Hon sfiderà Jasmine Paolini. L'iberica Jessica Bouzas Maneiro, testa di serie numero sette, travolge la qualificata britannica Heather Watson 6-3 6-1 in un'ora e nove minuti di gioco. La colombiana Camila Osorio, numero 61 WTA, regola l'indonesiana Janice Tjen, testa di serie numero sei, 6-4 6-3 in un'ora e diciannove minuti.