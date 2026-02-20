Stop agli spoiler nei gruppi | WhatsApp prova la funzione per nascondere i messaggi come fare

WhatsApp ha introdotto una nuova funzione per proteggere gli utenti dagli spoiler nei gruppi. La piattaforma permette ora di nascondere i messaggi con una semplice opzione, evitando che contenuti indesiderati vengano visualizzati immediatamente. Questa novità mira a migliorare l’esperienza di chat, offrendo maggiore controllo sulla visibilità dei messaggi condivisi. Gli utenti possono applicare questa funzione facilmente, rendendo le conversazioni più private e sicure. La novità è già disponibile in alcune versioni dell’app.

Puoi nascondere i messaggi nei gruppi di WhatsApp – e dire addio agli spoiler – ecco come fare.. WhatsApp continua a evolversi e, dopo anni di aggiornamenti dedicati alla formattazione del testo, sta sperimentando una novità che potrebbe cambiare il modo in cui si conversa nei gruppi: la formattazione "spoiler". Una funzione pensata per nascondere porzioni di messaggio e impedire che informazioni sensibili, finali di serie TV o dettagli cruciali di un film vengano rivelati a chi non vuole saperne nulla. La novità è apparsa nella beta Android 2.26.7.10, segnale che Meta sta valutando seriamente l'introduzione di un sistema di oscuramento del testo simile a quello già presente su altre piattaforme, come Telegram.