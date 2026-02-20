La nuova funzione di WhatsApp che ti obbliga ad aprire i messaggi | cosa sappiamo sulla modalità Spoiler

WhatsApp ha annunciato una nuova funzione chiamata modalità Spoiler, nata per proteggere i messaggi sensibili. Questa funzione permette di nascondere il testo fino a quando il destinatario non decide di cliccare per leggerlo. La novità mira a evitare che contenuti inappropriati o indesiderati vengano visualizzati accidentalmente. La funzione si attiva facilmente e si applica a chat individuali e di gruppo. Gli utenti potranno decidere se usare questa opzione per gestire meglio le conversazioni più delicate. La modalità Spoiler è ancora in fase di sviluppo e non ha una data di uscita definitiva.

La nuova funzione spoiler in fase di sviluppo consente di nascondere i messaggi fino a quando il destinatario non decide di visualizzarli, migliorando privacy e controllo dei contenuti.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Spoiler WhatsApp: la nuova funzione per i canali è pura magia Leggi anche: Arriva la ‘modalità tartaruga’ su WhatsApp: la funzione segreta che cambia tutto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Threads permetterà agli utenti di personalizzare l'algoritmo con la nuova funzione 'Caro algoritmo'; Ospedale Ramazzini di Carpi, la nuova Responsabile della Radiologia è la dottoressa Natalia Caproni; Le azioni Snowflake calano dopo il lancio della nuova funzione di query globali BigQuery di Google - Investing.com; WhatsApp, nuova funzione per i gruppi: arriva la Cronologia dei messaggi. La nuova funzione di WhatsApp per evitarti brutte figure è in fase di test anche per iPhone: come usarlaDopo il lancio su Android, la nuova funzione Remind me arriva anche nell’ultimo aggiornamento iOS per iPhone, anche se è ancora in fase sperimentale: come utilizzarla per non dimenticare più di ... fanpage.it La nuova funzione di ChatGPT vi aiuterà a trovare i prodotti perfetti per voiOpenAI ha annunciato l'introduzione di una funzione pensata per fornirvi vere e proprie guide all'acquisto, in base alle vostre preferenze e necessità. Vediamo come funziona. OpenAI ha introdotto una ... multiplayer.it WhatsApp, nuova funzione per i gruppi: arriva la Cronologia dei messaggi x.com Scopri la NUOVA collezione! - Ordina su Whatsapp al 3791122253 - facebook.com facebook